Slik skal Fæsterålen og politiet hindre at folk blir dopet ned under årets festival

Under fjorårets Fæsterålen opplevde noen av festivaldeltakerne at de ble dopet. Den gang etterlyste de tiltak for å forhindre at noe slikt skal skje igjen, og i samhandling med politiet gjør Fæsterålen i år tiltak for å unngå flere slike situasjoner.