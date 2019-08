Vant Norway Cup-finalen

nyheter>>

Etter en ferdigspilt halvdel av Norway Cup-finalen i 15-årsklassen har Brage Trondenes grepet på finalekampen. Etter ti minutters spill tok laget edelsen i sin Norway Cup-finale på Ekebergsletta i Oslo. Det skjedde etter at Noah Johansen ble lagt i bakken innenfor Readys 16-meter. Straffen ble satt trygt inn av Tobias Gjerde. Etter 20 minutter spill kan man melde om en jevn finale hvor begge lag har hatt sjanser til å skåre flere mål.

Finalen spilles over to ganger 25 minutter.

Tidlig i andre omgang har Brage Trondenes startet kampen best. Et skudd i nettveggen etter tre spilte minutter er det nærmeste Brage Trondenes har vært dobling av sin ledelse. Det må også sies at ledelsen er fortjent om spill og sjanser legges til grunn med 20 minutter igjen på klokka.

Etter 32 minutter er Brage Trondenes nær ved å doble sin ledelse. Steffen Aronsens skudd reddes på streken av Ready.

Brage Lund Lauritsen blir tatt alene mot Readys keeper. Dommeren trekker opp det gule kortet. Oslo-laget henger litt i tauene for øyeblikket.

Omgangens første sjanse for Ready. Keeper Fredrik Aronsen har likevel god kontroll på hodestøtet på et innlegg fra venstre.

Kampen har etter hvert jevnet seg ut etter tidlig BT-dominans. Snart ti minutter til full tid.

Andrea Pålsdatter Hunstad får mye oppmerksomhet hos TV2s kommentatorer. Har levert en sterk finale på backplass, Pålsdatter Hunstad.

Fem minutter gjenstår før Brage Trondenes muligens kan heve trofeet som de første lokale vinnerne på mange mange år.

Ny supersjanse fra Steffen Aronsen. Blir ivrig, og setter ballen i keeper og til corner. På det påfølgende hjørnesparket header samme mann like utenfor.

Ready får corner. Brage Trondenes avklarerer.

Farlig spill fra kaptein Sigve Larsen. Frispark til Ready like utenfor 16-meteren.

Rødt kort til kaptein Sigve Larsen!

Det skytes i tverrliggeren fra Ready!

Vi er øyeblikkelig på overtid. To minutter legges til. Ready presser på for utligning 11 mot 10.

Der er Brage Trondenes vinnere av Norway Cup!

Laget jubler hemningsløst. Det samme gjelder trenerne Frank Aspelund og Jan Hugo Heggen.