Stjal øks og kniv fra sportsforretning

Klokken 15.52 melder Troms politidistrikt at en vekter observerte en mann som stjal øks og kniv inne på en sportsforretning i Harstad.

– Politiet rykket ut og søkte etter personen. Antatt gjerningsmann er kjent for politiet. Tyvegodset ble funnet etterlatt i et buskas. Mannen anmeldes for forholdet, melder politiet.