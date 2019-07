nyheter>>

For noen dager siden satt tromsøværingen seg på to hjul i Normandie, vinket adjø til sin søster, og begynte sin reise hjemover. Etter 50 mil stoppet han på et fint hotell på grensa mellom Tyskland og Nederland, parkerte sykkelen, og gikk for å handle seg mat. Mett og god tittet han ut vinduet på hotellrommet en time senere og fikk sjokk.

– Sykkelen var blitt stjålet, midt på lyse kvelden. Da satt jeg der plutselig på grensa uten sykkel, forteller han.