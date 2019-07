nyheter>>

Søndag kveld mottok VOL et tips om at en død person var funnet i Stokmarknes. Vi kontaktet politiets operasjonssentral i Bodø som bekreftet hendelsen. På det daværende tidspunkt kunne ikke Operasjonssentralen si mer enn at saken etterforskes av Sortland lensmannskontor.

I dag forteller seksjonsleder Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor at den døde er indentifisert og de pårørende varslet. Videre at avdøde er sendt til Tromsø for obduksjon.