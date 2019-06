nyheter>>

Presseoffiser for øvelsen, Major Brynjar Stordal, sier at over 2.000 kvinner og menn til sammen gjør seg i disse dager klar for NATO-øvelsen. Grunnen til at de ligger til havn i Harstad, er på grunn av at byen ligger nær øvingsområdet.

– Øvelsen er NATOs viktigste og mest utfordrende anti-ubåt trening i 2019. Hele syv nasjoner stiller med styrker i form av overflatefartøy, ubåter, maritime patruljefly og maritime patruljehelikopter, sier han.