«Sofie og Kathrine»: Ei gripende og sterk forestilling

nyheter>>

Da stykket var over, måtte skuespillerne på scenen flere ganger for å motta velfortjent applaus. I salen på Harstad barneskole var alle generasjoner representert: barn, ungdom, foreldre og besteforeldre. Noen av den eldre garde var nok tydeligvis møtt fram for å minnes. Dette var imidlertid en «skoletime» som ingen gikk uberørt fra. Ikke bare var den lærerik, men den ga oss også ettertanke.

Forestillingen er et samarbeidsprosjekt med Festspillene i Nord Norge. Den er en bearbeidet versjon av bokserien om Sofie og Kathrine skrevet av Grete Haagenrud. På 1990-tallet gikk bøkene som opplesningsserie i Barnetimen på Nrk1. Vi opplever handlinga og ser alt fra barnas perspektiv: krigen og okkupasjonen av Finnmark, den brente jords taktikk, tvangsevakueringa, frigjøringa og hjemreisen til Vadsø.