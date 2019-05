Trafikkulykke ved Sørlia

nyheter>>

Det melder Troms politidistrikt klokken 03.48 natt til søndag. Sjåføren hadde også en passasjer med seg i bilen.

Bilen hadde havnet i grøfta, og de to personene ble deretter bragt til legevakten for sjekk. Politiet mistenkte bilføreren for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, men politiets senere tester av føreren viste at vedkommende ikke hadde promille.

I Harstad ble også en mann i begynnelsen av 20-årene innsatt i arrest etter at han ikke klarte å etterkomme politiets pålegg tidligere på kvelden om å forlate sentrum. Mannen valgte å komme tilbake til samme utested for å yppe til mer bråk, og anmeldes følgelig av politiet.

I Bjerkvik mistet ei 20 år gammel kvinne førerkort etter at utrykningspolitiet målte henne til å kjøre 133 km/t i 90-sonen. Kvinnen erkjenner straffeskyld, og sak opprettes.