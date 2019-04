Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter>>

Meløy: Promillekontroll gjennomført på FV 17 ved Eidbukt, meldes det klokken 11.30 tirsdag. 21 kontrollerte førere, ingen reaksjoner, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Vi har avholdt kontroller i nærheten av flere skoler på morrakvisten, meldes det klokken 09.55. En bilfører er bøtelagt for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder Troms politidistrikt.

Herøy: Trafikkontroll avsluttet på Herøy, meldes det klokken 09.53. 18 kontrollerte førere, ett forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder politiet i Nordland.

Andøy: Melding om jordras nord for Nøss mot Andenes over fv974, meldes det klokken 06.54. Ikke meldt om personskader. Veien er helt stengt som følge av raset. Politiet på vei, melder Nordland politidistrikt. Mesta på vei for å rydde veien. Omkjøring mulig via fv976.