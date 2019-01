– Vogntogsjåfører fjerner kjetting kort tid etter kontroll

nyheter>>

NRK skriver at Statens vegvesen har gitt kjøreforbud til mer enn 120 vogntog i løpet av seks dager. Kontrollør og fagkoordinator i Statens vegvesen, Walter Søraas, mener sjåførkompetansen ikke er god nok hos en del av de utenlandske sjåførene.

– De nye som kommer inn, og som ikke har vært i Norge tidligere, mangler kunnskaper om norske vinterforhold, sier han til NRK.

Charlie (22) krasjet med trailer og kjemper for livet: – Enhver foreldres mareritt Charlie Dan Lind var på vei til Tromsø og jusstudiene etter endt juleferie, da en trailer fikk sleng og traff 22-åringens bil. Nå ligger han hardt skadd i koma, og foreldrene vet ikke hvor store hjerneskader sønnen har fått.

– Utfordrer skjebnen

Når vogntog kontrolleres får noen av sjåførene reaksjoner for å kjøre med dekk som ikke er egnet for norske vinterforhold og blir da pålagt å legge på kjettinger. Deretter får de tillatelse til å kjøre videre, men ifølge Søraas er det en del av sjåførene som stanser vogntoget etter et par kilometer og fjerner kjettingene.

Veivesenet om E8-ulykken: Trailersjåføren ville fått kjøreforbud i en kontroll Selv om dekkene til den litauiske sjåføren var godkjente, så ville han ikke fått lov til å kjøre videre uten kjetting, ifølge Statens vegvesen. Det var svært glatt på E8 mandag da traileren fikk sleng og krasjet med Charlie Dan Lind (22).

– På et hardt underlag er piggkjettinger ubehagelige å kjøre med og reduserer hastigheten på vogntoget. Da går det for sakte for sjåfører som har stramme tidsfrister. Slik sett er det forståelig at de tar kjettingene av, men trafikksikkerhetsmessig er det vanskelig å forstå. Sjåførene utfordrer skjebnen til både seg selv og andre, sier Søraas til NRK.