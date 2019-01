nyheter>>

Det er meldt om røykutvikling fra et garasjeanlegg.

Røykutviklingen var i garasjeanlegget til leilighetsbygget nedenfor Sortland Storsenter.

Brannsjef Ståle Rasmussen opplyser til VOL at den trolige årsaken til brannalarmen er at bil har gått på tomgang inne i garasjeanlegget. Politiet melder at det også kan dreie seg om en bensin- eller dieseldrevet kupevarmer. Det utviklet røyk nok til å utløse brannalarmen, og nødetatene var raskt på pletten, men fikk avklart situasjonen etter kort tid.