Julevettreglene kan bidra til en mindre stressende førjulstid

I følge Posten bør du planlegge jula og melde fra hvor du bor, fordi gamle adresselister kan føre til at posten blir forsinket. Det er som kjent ikke like moro å få julegaver i romjula.

Bruk god emballasje

Et annet godt råd er å bruke god emballasje. Det er ingen skam å pakke skikkelig. Unngå at innholdet kan falle ut og bruk fyllstoff for å unngå skader. Dersom du legger en adresselapp i pakken, kan det også hjelpe – desom noe skulle skje med pakken.

Det kan også være smart å ta hensyn til sendefristene som postverket ber folk bruke. Juleposten bør sendes før den 16. desember. Tidligere om du skal sende utenlands.

Spar på kreftene og unngå julekø: Kjøp digitale frimerker og send fra din egen postkasse. Betal på nett, skriv koden på juleposten. Postbudet henter.

Bruk sporingsapp

Dersom du er ekstra utålmodig, kan du laste ned sporingsapp for å vise hentekode. Følg pakker på veien. Da kan du også få varsel når pakkene kan hentes.

Av de mer trivielle rådene, er at folk eventuelt kan bestille hjemlevering, men det gjelder sikker ikke så mange. Posten mener imidlertid at det kan være smart å lytte til erfarne postfolk, og da bør man hente pakken så raskt som mulig.

Ikke vent til siste time

Dette er nok mest for at Posten skal få tømt hyllene sine, så om du vil hente én time før stengetid på julaften, er det også lov. En annen ting er om det er så lurt å vente så lenge. Derfor ber posten deg om å hjelpe til ved å hente pakkene etter hvert som de kommer fram. Og om du er blant de som er god på planlegging, er tipset at det ofte er minst kø midt på dagen.