Varsel om skogbrannfare - og havtåka er i vente

Selv om det kom et regnskyll på rundt 3 milimeter natt til tirsdag i Harstad, er det fortsatt tørt mange steder i regionen vår.

Forsiktig med ild

- Tirsdag og onsdag er det lokalt stor skogbrannfare på indre strøk der det ikke har kommet nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild, står det i varselet fra yr som ble sendt ut tirsdag.

Varselet gjelder hovedsakelig tirsdag og onsdag, da anses faren som over. Dette til tross for at det er meldt knallsol og temperaturer rundt 20 grader også på torsdag.

Havtåke og kald luft

- De neste dagene er det sjanse for at havtåka trekker inn mot kysten av Nord-Norge, men den er ikke alltid så lett å forutsi, skriver de.

Den varme lufta vi har hatt i noen dager nå kommer til å forsvinne østover i løpet av de neste dagene, og kjøligere luft vil smyge seg inn fra vest.

- Temperaturen kommer til å falle frem mot helga, og mange steder vil gradestokken vise under 20 grader.