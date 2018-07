Dette jobber politiet med lørdag

nyheter>>

Promillekontroll: Troms politidistrikt melder at UP har hatt promillekontroll i Grøtfjord. 10 kjøretøy ble kontrollert, og ingen fikk reaksjoner.

Pågrepet: Politiet i Nordland melder om at etter tips fra publikum har politiet pågrepet en mann. – Vi mstenker han har kjørt ruspåvirket. Var i besittelse av tabletter med narkotisk innhold. Etterforsking iverksatt, melder politiet på Twitter i 11.30-tiden.

Beruset og halvnaken mann: Til tross for en rolig ettermiddag og kveld på Buktafestivalen i Tromsø, hadde politiet litt å ta seg til i sentrum.

– Kl. 02:00 ble en mann uten bukse og sko til fots i Tromsø sentrum innbrakt til arrest på grunn av beruselse, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Brann: Politiet i Nordland melder at et hus brant ned ved Bogøy i Steigen. Klokken 03:30 meldte politiet brannen på Twitter. De tre beboerne er alle sjekket av helsepersonell.

Boligen ligger i et landlig område i Steigen. Nærmeste bygg er et fjøs 50 meter unna, og det er derfor ingen umiddelbar fare for spredning, skriver NTB.