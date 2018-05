Russ tok seg inn på millitært område

nyheter>>

I morgentimene på nasjonaldagen rykket politiet i Harstad ut til Trondenes etter at millitært vaktmannskap hadde tatt hånd om to russ som hadde tatt seg inn på millitært område.

Russen har i natt også fått skryt fra politiet i Harstad for oppryddingen etter at de hadde hatt russefest i Folkeparken.

00:39: Politiet har vært på en privat eiendom og avsluttet en fest etter at jenta som hadde den ikke fikk ut festdeltakerne.

00:50: Politiet har anmeldt én person for urinering på offentlig sted.

03:44: Patrulje kom over slagsmål ved Mix-kiosken på Sortland. Fikk raskt kontroll over de to involverte. Begge bortvist fra sentrum.

03:47: Patr. kom over svært beruset person i Narvik sentrum. Kjørt sykehus av patruljen og overtatt av helse.

03:47: Mann bortvist fra sentrum grunnet utagerende og ufin oppførsel mot flere personer.