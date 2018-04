Flyselskapet har kjøpt tre nye jetfly: – En stor dag for Widerøe

nyheter>>

Brannbilene brukte vannkanonene til å ønske Widerøes nye fly velkommen til Langnes klokka 9.35 tirsdag formiddag.

Flyet er levert av den brasilianske flyprodusenten Embraer, og dette er den andre generasjonen av E-jet-modellen, kalt E190-E2. Mannskapet ved flyplassen la ut rød løper for å ta imot de første passasjerene, deriblant Widerøe-ledelsen.

– Dette er en stor dag for Widerøe. Etter ett år med veldig hardt arbeid, er det med en blanding av stolthet og lettelse at vi lander i Tromsø i dag, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

Har kjøpt tre fly

Nilsen ser tilbake på Widerøes 84 år lange historie, og mener at flyselskapet har hatt et så langt liv fordi de har klart å utvikle seg. Anskaffelsen av Embraers E-jet-fly er nok et eksempel på denne viljen til utvikling.

Nå kommer du deg mye lettere til Kina I løpet av våren starter det opp to nye ruter som knytter sammen Nord-Norge og Kina. Kanskje blir det direkterute neste år.

– Det er flere grunner til at vi kjøper disse flyene. Flyseteavgiften gjør at vi trenger flere seter for å gjøre driften lønnsom. I tillegg vet vi at passasjerene forventer kort flytid og god komfort, sier han og legger til at flyet ligger langt foran andre med tanke på utslipp av CO2₂ og nitrogenoksider (NOx).

Nilsen regner med at de skal kunne spare 25 minutter på flyginger fra Bergen til Tromsø med det nye flyet. Widerøe har bestilt tre fly, og de to andre leveres før sommeren. I tillegg har de opsjon på ytterligere 12 fly.

Widerøe kutter 44 ukentlige flybevegelser i Lofoten og Vesterålen. - Vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene.

– Hva skal disse flyene brukes til?

– Vi ønsker å koble sammen Vestlandet og Nord-Norge, så i tillegg til den daglige flygingen mellom Tromsø og Bergen, vil vi fra 26. april også fly mellom Bodø og Bergen. I fjor høst begynte vi å fly fra Bergen til Hamburg og München, så vi satser i noen nye markeder. Først og fremst handler det imidlertid om å styrke oss i det markedet vi allerede flyr i, sier Nilsen.

Widerøe er det første selskapet som setter andre generasjonen av E-jet-flyet i kommersiell drift.

– Vi er veldig stolte over å få den tilliten fra Embraer.

Fikk testa beinplassen

Mange av dem som var om bord på den første turen fra Bergen til Tromsø var ansatte i Widerøe, men det ble også solgt ordinære billetter. Anders Røneid spiller volleyball for Viking og landslaget, og er 2 meter og 13 centimeter høy. Han jobber i et IT-selskap og er i Tromsø for å delta på et seminar.

– Det var overraskende dårlig beinplass, jeg vil nesten påstå at det var dårligere plass her enn i andre fly. Nå har jeg ofte problemer med beinplassen, altså. Vanligvis blir jeg plassert ved nødutgangen, men her fikk jeg to seter for meg selv så det gikk greit, sier han.

Bård Ivar Bru har ingenting i Tromsø å gjøre, og skulle fly tilbake til Bergen med det samme flyet klokka 11.35.

– Jeg er veldig interessert i fly, så da jeg så at det var mulig å kjøpe billett til jomfruturen, så gjorde jeg selvsagt dét, forteller han.

Nå kan du booke kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian Bagasjen slipper du å hente ut før du er kommet til sluttdestinasjon.

– Hva synes du om flyet?

– Det var veldig lite støy om bord, og det var tydelig at mannskapet hadde god plass til å bevege på seg i midtgangen, sier Bru.

41.000 fot

Inni flyet står Siv Heidi Breivik, sjefinstruktør for kabincrewet. Hun har vært med på å testfly en prototyp i Brasil i november 2017, og siden ble hun med i dette flyet på overfarten fra Sør-Amerika til Norge.

– Den største forskjellen fra de andre Widerøe-flyene er at dette lager så utrolig lite støy. Nå kan vi sitte under avgang og snakke med innestemme. I tillegg er det flott for passasjerene at de nå kan komme seg forbi oss i midtgangen, når vi står der med salgstrallen vår, sier hun.

I cockpiten sitter kaptein Espen Bergsland som har flydd for Widerøe i 21 år. Han har allerede rukket å få seg 40 timer med det nye flyet, inkludert 15 landinger.

– Den store forskjellen på dette flyet og de eldre dash-8-modellene våre, er selvsagt at det er en jetmotor. Dét betyr at det blir veldig mye mindre støy, mye mindre utslipp av CO2₂ og NOx, og at vi flyr høyere enn med de andre flyene. Med dash-8 flyr vi på 25.000 fot, mens dette går vi til 41.000 fot med, det skyldes at jetmotorer er mer effektive i høyden enn det propellfly er, ser han.

– Viktig for Nord-Norge

Ved gaten er det satt fram kake og kaffe, og to studenter fra musikkonservatoriet fremfører passende nok et stykke av bergenseren Edvard Grieg. Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen sier noen ord for å ønske det nye flyet velkommen til Tromsø.

– Vi kan ikke markere sterkt nok hvor viktig Widerøe er for Nord-Norge. Å ta inn en jetmaskin i rute her viser at de fortsatt tar Nord-Norge på alvor, sa Helsing Schrøen.