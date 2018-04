Trafikkstasjonen i Harstad blir stengt én dag i uka

nyheter>>

Tiltakene trer i kraft fra og med 2. mai og gjelder også trafikkstasjonene i Narvik og Sortland.

– Vi har en rekke digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelige for publikum, døgnet rundt. Det har ført til at besøket på våre stasjoner har blitt betydelig redusert, og derfor reduserer vi nå på åpningstidene, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen på trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Region nord i en pressemelding.

De viktigste årsakene til at folk besøker trafikkstasjonene nå er teoretiske og praktiske førerprøver, kjøretøykontroll og utstedelse av førerkort. Simonsen understreker at kundene fortsatt skal få et godt tilbud med nye åpningstider.

Frigjorte ressurser blant de ansatte skal brukes til mer kontroll på veg, økt tilsynsaktivitet og trafikksikkerhetsarbeid generelt.

Trafikkstasjonene i Lofoten, Salten, Helgeland og Finnmark fikk reduserte åpningstider tidligere i år.