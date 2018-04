Boreal solgt til Hongkong

nyheter>>

Fondet Everbright Overseas Infrastructure Investment har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Boreal Holding AS, melder transportselskapet i en pressemelding.

Transaksjonen forventes gjennomført i april eller mai i år. Selskapet skriver videre at strukturen, ledelsen og organisasjonen forblir uendret.

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke, dette er viktig for konsernets ambisjon om videre vekst innen infrastruktur. Vi vil samtidig understreke at de nye eierne vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i pressemelding.

Selskapet eier Boreal Norge AS, som gjennom sine datterselskaper Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS, Boreal Buss AS og Boreal Travel AS opererer buss, båt og bane i hele landet. I Tromsø drifter de hurtigbåter, inntil Norled – som nylig vant abudskonkurransen – etter planen tar over i 2020.

Nordlys omtalte saken først.