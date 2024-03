En ny episode av podkasten VARiert er servert. I studio har vi besøk av målvakt Amalie Lian og midtstopper Sofie Sørensen fra Medkila IL.

I denne episoden blir du bedre kjent med Lian, som har sin hverdag i Hans Majestet Kongens Garde i Huseby leir i Oslo, mens nykommer Sørensen har gått krigsskolen og er ansatt i Forsvaret på Bardufoss.

De forteller om hvorfor de pendler til Harstad for å spille fotball for Medkila, og snakker om utfordringene og mulighetene for laget i samtale med programleder Øyvind Askevold Kaarbø og Harstad Tidendes fotballekspert Kristian Ellefsen.