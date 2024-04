Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Lars Petter Bendiksen.

Søndag 21. april inviterte Kvæfjord Mannskor til jubileumskonsert med et flott samarbeid med Lars Bremnes som nå bor på farens heimplass på Bremnes i Kvæfjord. Dette samarbeidet ble for meg en fantastisk konsert som ble gjennomført på FRAM scene på Borkenes. Den store interessen for denne konserten ble gjennomført med to konserter samme dag for fulle lokaler.

Formann Jan Meyer ønsket velkommen og fortalte om sangen «Sølvet», med tekst av Henrik Ibsen som nettopp var presentert og som var den første sangen som ble innøvd ved stiftelsen i 1934. Norges Korforbund var til stede med blomsteroverrekkelse med gode ord om evnen koret viser med å utvikle lokale tekster og melodier arrangert for koret av lokale krefter.

Mannskor-gull

Konserten startet med «Gjensyn» med Ola Bremnes sin tekst og melodi. Ola Bremnes har bidratt til flere av sangene som er spesielt laget for koret med tekster og melodier. En egen sang som presenterer koret, er «Kvæfjord Mannskor». En annen er «Kjære kvinne» som skapte stor stemning der manskoret også gjennomførte innøvde dansetrill med svingom.

Jakob Norman sin «Helsing til Kvæfjord», arrangert av korets dirigent på slutten av 40-tallet, er Kvæfjord sin nasjonalsang.

Ellers introduserte dirigenten Harald Lind-Hanssen mannskor-gull som «Når Fjordene blåner» med tekst av John Paulsen og med melodi og arrangement av Alfred Paulsen som da var organist i flere kirker i Chicago USA. Lengselen til Norge kommer tydelig fram i musikken han utviklet. Alfred sin bror Aksel var den kjente kunstneren, som på skøyter utviklet det kjente begrepet dobbel-aksel. «I midnattssolen» hører også med til gullet.

Lokal dialekt

Lars Bremnes fremførte gode tekster på nordnorsk dialekt og som beskriver mennesker som møter utfordringer, som sangen om Elias som flyktning. Og mennesker som ønsker seg et lite småbruk og som møter virkeligheter der menneskelige utfordringer i ulike samfunnssystemer kommer til uttrykk i «Klar for forandring». Publikum likte særlig sangen om «Molta» der alle lo og kjente seg igjen i beskrivelsen av kampen om molta mellom grunneiere og andre som gjerne vil smake den sjeldne bæra. «Alle ting du e» er en oversettelse til nordnorsk fra en kjent sang av Kern og Hammerstein.

Så presenterte Lars sammen med mannskoret sanger på lokal dialekt med ord som er i ferd med å forsvinne. Tekster av Ole Habart Bremnnes i sanger om «Gammeltorvmyra» med ord som krøking muing, setting og rauk. I sangen «Drømmen om et orgel» kommer ord som kontrari. Ole H. sitt arbeid er nyttig for å minne oss om ord og begreper som er i fred med å bli borte.

Jeg har selv vært sanger i Kvæfjord Mannskor (1974–) og har hatt gleden av å høre koret på konserter tidligere. Denne konserten med Lars Bremnes og Harald Lind-Hanssen som musikalsk leder, har sammen med koret presentert en flott visuell og musikalsk ramme rundt denne jubileumskonserten.

Publikum reiste seg

Kanskje smilet og den viktige kontakten med publikum kunne vært bedre hos flere av sangerne. Det samme er mitt inntrykk av ulikheten i bruken av hjelpemidler som trakk litt ned i helhetsinntrykket. En likhet i bruk av partitur skaper et godt visuelt uttrykk. Det at koret kommer fram via scenen, og at de satt på scenen under Lars Bremnes sin presentasjon, ga oss et godt bilde som bidro positivt.

Den musikalske delen ble presentert med bravur og det var vanskelig for meg å finne noen svakheter. Mine auditive registreringer av musikken ga meg gode følelser. Særlig ble jeg imponert over sangene som mannskoret og Lars Bremnes gjennomførte til «Gammeltorvmyra», arrangert av Arne Dagsvik og «Drømmen om et orgel», arrangert av Harald Lind-Lind-Hanssen.

Publikum sin respons kan beskrives med at alle reiste seg og ikke ville avslutte applausen før koret hadde tatt to ekstranummer.

Det var lite å utsette på den musikalske gjennomføringen. Bidraget med lys og lyd fra Audiolight AS var eksellent. Det skapte et særlig godt lydbilde.

Konserten ble en minnerik opplevelse for meg.