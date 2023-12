Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Camilla Lyngstad Hansen.

Hvert år er det fantastisk oppmøte, og med masse øving, lyd og lys blir det en nydelig avslutning på året.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) holdt kafé med kaker, brus og kaffe, og inntektene kan FAU bruke på sosiale sammenkomster for elevene.

Jeg må skryte av all innsatsen som blir lagt ned for en koselig sammenkomst for store og små!

God jul fra alle oss ved Skånland skole!

Foto: Camilla Lyngstad Hansen

