Skrevet av Explosion drillklubb Harstad ved Therese Alm.

Liten drillklubb som presterer godt!

Hanna, Julia, Sofia, Lotte og Johannes fra Explosion drillklubb Harstad har i helgen vært på Nordlysdrilliaden i Bodø. De stilte med 15 nummer, og drar hjem med hele 12 pokaler! Og 8 NM uttak!

Lotte: 1.plass strut - NM uttak 1.plass one baton - NM uttak 1.plass twirlig duett 2.plass two baton 7.plass dance

Hanna: 16.plass one baton

Sofia: 1.plass twirlig duett 2.plass strut 4.plass one baton - NM uttak 4.plass dance

Johannes: 1.plass dance - NM uttak 1.plass one baton - NM uttak 1.plass two baton - NM uttak 1.plass three baton

Julia:

1.plass strut - NM uttak 1.plass one baton - NM uttak 2.plass dance

Som Sofia sier «dette har vært en konkurranse med mange overraskelser». Ny motivasjon og trenerglede tas med hjem når klubben nå skal jobbe fram mot neste konkurranse!

Allerede nå i påsken reiser Lotte og Johannes på EM i Nederland. Johannes skal her stille med one baton, two baton og dance, etter han kvalifiserte seg under NM i 2023.

Lotte og Johannes er også med i klassen twirlig corps, med en samarbeidstropp som består av klubber fra Explosion, Evolution, Romerriket, Stjørdal, Sandnes og Stangaland.

Lotte og Johannes har vært på flere konkurranser tidligere denne sesongen. Her har blant annet Johannes kvalifisert seg til Europe Cup (EC) i Porec i Kroatia til sommeren. Her skal han still med one baton, two baton og three baton. Lotte fikk under kvalifiseringskinkurransen til EC gull i klassen strut, men det var ikke landslagsuttak i denne kategorien.

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb

Foto: Explosion drillklubb