Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Anne Marie Pedersen.

Stemningen var høy og de 70 damene som var der, koste seg skikkelig. Flott underholdning og mye god mat, som var medbrakt av deltakerne selv, kurvfest!

En kosedag for kvinnfolk ved havet

Kjerringjuldagen eller kjerringjula er spesielt i Nord-Norge og nedover langs kysten. Når mannfolka reiste til Lofoten på fiske, kunne kvinnfolka slappe av og komme sammen for å spise rester og prate om julefeiringa, som nå var overstått. En fridag, kosedag, fredens dag for kvinnfolk ved havet.

Kvelden ble åpnet med selvkomponert dans av Agathe Eneberg Aadland fra Grytøy. Musikken til dansen var Anne Grete Preus «God Nok». Utrolig vakkert og grasiøst.

Foto: Anne Marie Pedersen

Kvelden bød også på noen sannhetens ord om verdens sløseri og vaner vi har lagt oss til, i forhold til forbruk av klær. Petra Mari Linaker fra husflidslaget på Bjarkøy fikk oss til å tenke i nye baner.

Norges Husflidslag har et prosjekt de kaller Holdbart – Alt kan fikses! Vi kaster 23,5 kilo klær, hver nordmann i året. 1 prosent går til gjenbruk! Vi importerer 25 tonn klær fra utlandet. 40 prosent av dette skrotes og mye av dette sendes til Sør-Europa og Afrika, hvor en god del blir til søppel. Store berg av klær.

Mye latter

Bjarkøy Husflidslag skal arrangere flere fiksekvelder med fiksing av og gjenbruk av klær. Under kvelden var det mannekengoppvisning med omsydde og stoppede klær. Her ble det vist mange måter å stoppe et hull eller en rift i et klesplagg.

Under og etter bespisningen var det underholdning av sangkoret Kor e vi, fra Harstad. Det ble mye latter, fin sang og musikk av 18 flotte karer. De visste å sjarmere damene!

Åresalg med mange flotte gevinster sponset av firmaer og enkeltpersoner, er alltid populært, og kvelden siste punkt på programmet var trekningen av disse.

Annbrit Vist Heide som ledet kvelden, informerte om NKS og spesielt om Lundenes Sanitetsforening, som startet arbeidet sitt på øya i 1916. Stor aktivitet og mange flotte tiltak. Skolemat (delvis sponset av Nærbutikken), hybelkurs, julegrøt til barnehagen, middag til eldre enslige, kløvertur hver uke, Juksastevne, basarer, salg av fastelavnsris og ikke minst sykling for beboerne på sykehjemmet på Bjarkøy, hvor det er kjøpt to sykler til dette bruket.

NKS, Norske Kvinners Sanitetsforening, er den største kvinneorganisasjonen i Norge, med 44.000 medlemmer fordelt på 550 lokallag. Deres oppgave primært er å fronte kvinnehelse, folkehelse og trygge lokalsamfunn.

Dersom du melder deg inn i NKS, støtter du et viktig og flott arbeid. Alle er velkomne som medlem!