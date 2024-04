Dette er en Din side-artikkel og er skrevet av Medkila Speidergruppe

Tusenvis av speidere over hele Norge gjør hvert år en flott innsats for at barn og ungdom andre steder i verden skal få en litt lettere hverdag på flukt og et fremtidshåp.

Speideraksjonen foregår i hele april og Medkila speidergruppe vil ha sin aktivitet torsdag 18 april. Speidere med speiderskjorte og skjerf vil stå med bøsser på Kanebogen senter samt besøke hus i Holte, Medkila og Kanebogen.

Pengene vi samler inn i år går til å drive fritidsklubben Spoko Café i Warszawa i Polen. Der møtes mange ukrainske ungdommer som har flyktet fra krigen i hjemlandet. Klubben betyr mye for de unge flyktningene. Pengene går også til sommerleir for ukrainske barn og ungdommer i Polen.

Flyktninghjelpen, som vi samarbeider med i Speideraksjonen, støtter alt dette arbeidet for de unge ukrainerne og passer på at pengene blir brukt slik de skal.

Noe av pengene går til Norges speiderforbunds egne samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Vi samarbeider med speiderforbund i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere.

Gjennom speideraksjonen vil speidere vise at de tar ansvar og yter hjelp til barn og unge i andre deler av verden.