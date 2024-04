Denne Din side-artikkelen er skrevet av Rita Vasseng.

Årlig deler «Steike god mat» ut en julegave til et lag eller en forening i harstadregionen som utmerker seg positivt i samfunnet med gode holdninger. Dette skal gå til noen som kanskje ikke har mulighet til å realisere så mye innenfor egen økonomi, og som man ønsker å gi en ekstra oppmuntring til.

I 2023 var det Norske Redningshunder Harstad Lag som fikk julegaven – en gratis pizzafest for 20 personer. Lokallaget var utrolig takknemlig over å vinne gaven, og festen ble avhold i det flotte sykkelhuset til Harstad Cykleklubb den 8. april.

MAT-ENTUSIAST: Geir Hartz Jørgensen står bak enkeltpersonforetaket Steike God Mat. 8. april disket han og medhjelpere opp med pizza. Foto: Privat

I begrunnelsen for at Norske Redningshunder Harstad Lag vant ble følgende vektlagt:

«Dette er en gjeng som dekker alle utgifter og treningstimer av sin egen privatøkonomi. Dette gjør de så gjerne, og da fordi de synes det å lete etter savnede personer en svært meningsfylt og verdt en frivillig innsats og dugnad i samfunnet. Man må ha de gode holdningene for å holde på med dette.» «Flere av de har vært med på å finne savnede – både i god behold, men også i mange tilfeller dessverre som omkommet. Både de som har gått seg bort og de som ikke vil bli funnet. På denne måten gjør de seg bemerket i samfunnet, men arbeidet blir kanskje ikke så synlig for folk flest – før man plutselig står der selv og savner noen av sine nærmeste.» Så når vi fikk gleden av å gi de julegaven – en gratis pizzafest for ca. 20 personer – så er det i ydmykhet for det disse folkene betyr for samfunnet. Det disse legger ned av tid til trening og utvikling av ekvipasjen og organisasjonen er på toppidrettsnivå, men altså helt og holdent som frivillig arbeid. Vi håper at samfunnet backer de dem enda mere opp – vi trenger de, og de fortjener det.

På pizza-kjøkkenet sto Geir Hartz Jørgensen med hjelper Tom Vestgård. I tillegg hadde Jon Ivar Pedersen vært med i planleggingen av arrangementet.

MEDHJELPER: Tom Vestgård bisto Jørgensen under festkvelden. Foto: Privat

På menyen sto en fireretters meny bestående av:

Margherita devia (Margherita med avvik

Bianca Finocchio (fenikkelpizza)

Bianca con patate (potetpizza)

Pizza Diavola (djevelpizza)

For en fest det ble! Lokallaget var storveis fornøyd med julegaven, og etterlot lite rester. Et stort kompliment til pizza-kokkene fra «Steike God Mat».