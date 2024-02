Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Janne Johansen.

Fredag arrangerte Kongsvik reinbeitedistrikt åpen dag i forbindelse med samisk måned. Tjeldsund kommune ved de samiske rådgiverne Elna Sara og Lars Joar Halonen pluss Janne Johansen fra kultur og folkehelse deltok på arrangementet.

Det var anledning til å hilse på reinsdyr og få litt historier rundt det å jobbe som reindriftsutøver. I lavvoen ble det servert deilig suppe med reinkjøtt, og selvfølgelig nykokt bålkaffe.

MAT: Kjøttsuppe med reinkjøtt. Foto: Janne Johansen

Samisk språk og kultur

Det var godt oppmøte både av gamle og nye innbyggere i Tjeldsund kommune.

Vi snakket litt om både samisk språk og kultur, blant annet ble vi oppmerksom på at den gamle samiske kalenderen hadde 13 måneder. Vi snakket om at samene har åtte årstider; vinter, vårvinter, vår, vårsommer, sommer, høstsommer, høst og høstvinter.

GOD STEMNING: Lars Joar Halonen og Elna Sara. Foto: Janne Johansen

300 ord for snø

Vi ble også klar over at det finnes over 300 samiske ord for snø; noen forteller om fysiske egenskaper og noen inneholder karakteristikker som handler om temperatur, hardhet med mer.

På slutten av arrangementet kom ordfører i Tjeldsund, Robin Ridderseth, på besøk. Han hadde også med seg sin kollega fra Lødingen, Hugo Jacobsen. Det var interessant å snakke med de to ordførerne, og samtidig trekke inn samisk kultur i samtalen.

Ei flott stund, og tusen takk til Kongsvik reinbeitedistrikt ved Kine Henriksen, som hadde stelt i stand et spennende program. Vi ser fram til flere interessante arrangement fra dette området.

KOLLEGER: Lødingen-ordfører Hugo Jacobsen (til venstre) og Tjeldsund-ordfører Robin Ridderseth. Foto: Janne Johansen