Samisk møteplass i Harstad - hvor er de samiske organisasjonene?

Meninger

Arbeidsgruppen består av Hege Anita Karlsen Bakken (AP), Ingrid Klein Hedlund (Rødt), Line Rubach fra biblioteket er med fra administrasjonen. Så nevnes et par navn til som aktuelle i arbeidsgruppen, kulturleder Maren Aurebekk og rektor for kulturskolen Johannes Fauchald. Hva med de samiske organisasjonene? Er ikke de tiltenkt en rolle i arbeidsgruppa? Hvorfor er ikke de inkludert tidlig i prosessen? Skal de først komme inn i prosessen etter at premissene for en samisk møteplass er lagt?

Den nylig vedtatte Konsultasjonsloven gir kommunene plikt til å konsultere berørte parter i det samiske samfunnet. Kystsamene, IBSS (Hinnøy & omegn sameforening) og Samisk foreldrenettverk har vært med i fra starten i Komiteen for 6.februar (Samefolkets dag), og har vært med på å bidra til at det samiske er synliggjort i Harstad-området – fra en dags arrangement til en hel samisk måned i februar hvert år.

Arbeidsgruppa kaller seg en politisk uavhengig møteplass. Det skulle tilsi at kommunen burde involvere de samiske organisasjonene. Bakken hevder at de: selvsagt skal få med hele det samiske miljøet i Harstad på denne viktige prosessen (Facebook 20.5.21). Men så har ikke skjedd. Nå har arbeidsgruppa bedt om et møte med Sametinget uten at de samiske organisasjonene har vært involvert i det hele tatt.

Kystsamene er en interesse og kulturorganisasjon med medlemmer i Harstad området. Vi ønsker at vi og andre samiske organisasjoner inviteres inn i arbeidsgruppa som utreder en samisk møteplass i Harstad området. Dessuten bør Harstad kommune ta hensyn til Konsultasjonsloven og inkludere de samiske organisasjonene inn i prosesser som angår samene for å sikre at et samisk perspektiv ivaretas.