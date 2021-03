På tide med språkvask!

Meninger

“Håbjørg, du har baller!”

Denne kommentaren har jeg fått noen ganger. Den er egentlig ment hyggelig. Det er en tilbakemelding til meg på at jeg i en eller annen situasjon har vært tøff eller vist det motet som trengs.

Intensjonen er nok god, men jeg har altså ikke “baller”.

Mobbing og trakassering

For litt over en uke siden ble den andre undersøkelsen om mobbing- og seksuelle trakassering i Forsvaret (MOST) lagt frem. Den viser at vi dessverre fortsatt har en vei å gå med å få bukt med disse utfordringene i Forsvaret.

Mobbing- og seksuell trakassering kan være mye forskjellig, alt fra svært alvorlige hendelser til erting. Men språk og måten vi uttrykker oss på er unektelig en del av det.

Språk og kultur henger nøye sammen. Språket vårt sier noe om kulturen vi har, og kulturen vi har kan påvirke hvordan vi snakker til hverandre.

Dette er ikke noe som er unikt for Forsvaret. Mobbing og seksuell trakassering er dessverre et problem på flere arbeidsplasser enn i våre militærleire.

Uten “baller”

Jeg føler meg verken mobbet eller trakassert av at noen mener jeg har “baller”.

Dette uttrykket er så vanlig at jeg forstår hva som egentlig menes. Samtidig er det et eksempel på at det i enkelte organisasjoner og på noen arbeidsplasser er et unødvendig seksualisert språk. Et språk som kan virke nedsettende og i ytterste konsekvens mobbende og trakasserende.

“Jævla homo” er et utrykk det slettes ikke var uvanlig å høre tidligere. Det er et nedsettende uttrykk. Fikk du det slengt etter deg var det sjelden godt ment. Det var ikke noe godt uttrykk tidligere og er det slettes ikke i dag. Det tror jeg de fleste homofile vil være enige med meg i.

Allikevel er det fortsatt noen som kan utbryte “jævla homo”. Neppe fordi de ønsker å snakke nedsettende om homofile, men fordi de ikke tenker på hva dette egentlig betyr. De skal bare få ut litt frustrasjon eller sinne.

Slik ubevisst bruk av språk treffer nok mange av oss fra tid til annen. Ord eller uttrykk som vi bare sier, uten å tenke. Ord og uttrykk som ryr ut av munnen – nærmest på autopilot.

Ta det på alvor

En ting er ord, uttrykk, banning og sverting som en del av språket. En annen ting er vitser og historier som kanskje er ment humoristisk, men som strengt tatt er nedsettende om andre.

I mannsdominerte miljøer har dette en tendens til å gå ut over kvinner. Det går fint an for både menn og kvinner å trekke på skuldrene av seksualisert, mobbende, umoden eller rett og slett litt teit humor. Men det går også an å bli støtt av det, spesielt hvis det pågår over tid.

MOST er for alvorlig til å reduseres til å handle om sjargong og sleivete kommentarer. Samtidig er jeg helt overbevist om at språket og måten vi snakker til og med hverandre på, er en helt sentral del av de utfordringene Forsvaret står oppe i.

Og det kan være et greit sted å begynne, nemlig med seg selv. Ta en språkvask. Det tror jeg vi alle har godt av, både i Forsvaret og ellers i samfunnet.

Her er noen enkle tips for å bli mer bevisst på språket ditt i hverdagen:

• “Tenk-trykk-tal»: Tenk deg om. Vis litt ekstra oppmerksom til de ordene som kommer ut av munnen din. Kan det sies på en annen måte?

• Vær nysgjerrig på hvordan mottakeren oppfatter det du sier. Er smilet hos én litt skjevt kan det tyde på at vedkommende kanskje ikke synes det du sa var så morsomt.

• Dropp alle uttrykk som omtaler kjønnsorganer - kvinnelige som mannlige.

• Kutt ut vandrehistorier og vitser med seksuelle eller mobbende undertoner.

• Snakk til kollegene dine som du ville snakket med din nærmeste familie.

• Ikke snakk nedsettende om andre. Det er sjelden konstruktivt.