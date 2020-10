Meninger

Men hvor gjennomtenkt er denne byfornyelsen? Nå har vi kaifronten fra kulturhuset og helt til Havnepaviljongen tilrettelagt for barn under 10 år. Da er det også en del voksne som også må dra dit for å passe på barna som leker ved kaikanten. Det bør derfor være et tilbud også til dem. Derfor er det naturlig å tenke på at Gammelbrygga burde restaureres til galleri, utstillinger, informasjon og lignende. Men lekeplassen er vel kommet for å løse Ny-bryggas behov for å få byggetillatelse? Det vil i så fall bli en privatisering av Ottar Håløygs plass.

Gammelbrygga kunne også ha egna seg til kafe. Men siden plassen er tilrettelagt for barn, bør det ikke være alkoholservering. Glassbrott fra flasker og glass må for all del unngås i mattene der barn skal leke. Derfor er lekeplassen ikke egna med uteliv i nærheten.

Benkene er satt opp slik at en kan sitte og se ut over havna og Vågsfjorden. Det er prisverdig, men de som skal passe på barna, må sitte med ryggen mot sjøen. Kanskje burde ikke stolpene og kjettingen vært fjerna der benkene nå er satt opp?

Det er bra med asfalt for bevegelseshemmede, men virker unektelig litt rart at det skal være i en park. Asfalt er ikke det beste å gå på og assosieres ikke med grønne lunger. Trevirket på benkene innbyr heller ikke til å sitte ned når det har regnet. Det ser ut til at vi har avsatt byens front mot sjøen til bruk bare på finværsdager sommerstid.

Og da er vi inne på den viktigste innvendingen mot denne byfornyelsen. Vi er en ekte kystby med nærkontakt til havet. Vårt kommunevåpen er hav med sild. Men våre byplanleggere og politikere forbeholder sjøkanten til formål som med fordel burde kunne trekkes lengre unna byens møte med sjøen.