Feilslått etikett-tro

Meninger

Overgangen til ensartede, grønnbrune sigarettpakker gikk smertefritt - så hva med å gjøre det samme med etikettene på alkoholholdige drikkevarer? Organisasjonen DNT - Edru Livsstil mener det er et stort behov for nye grep i alkoholpolitikken. Ville Vinmonopolet eller tax freehyllene blitt kjedeligere, eller hadde du taklet nøytral emballasje? spør generalsekretær Marit Barene i en kronikk i Bergens Tidende. Men spørsmålet er vel om et slikt tiltak ville ha noen effekt på alkoholkonsumet, og hva som ellers måtte påregnes av bivirkninger. Et umiddelbart tilsvar kom fra den NHO-tilknyttede Vin- og brennevinleverandørenes forening: Da ville hele Vinmonopolordningen bli satt i spill.

Polet drives på dispensasjon fra EU/EØS-reglene, men med grunnleggende krav som gjelder såkalt tekniske handelshinder. Takket være utvalg, kvalitet og fagkunnskap har Polet fortsatt sterk oppslutning i det norske folk. Og dette sentrale alkoholpolitiske virkemiddelet finnes det gode grunner til å opprettholde. For øvrig finnes det grunner til å dempe forventningene om at hyllemetere med grønnbrune etiketter ville dempe omsetningen.