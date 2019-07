Responstid for ambulanse

Meninger

Norge er det landet i Norden der folk har lengst reisetid til nærmeste sykehus.

Derfor har den største delen av befolkninga mer enn en times reise til et sykehus. Da regner en ikke fra skadetidspunktet til hjelp, men fra alarmsentralen blir varsla til hjelpa er der. Størstedelen av befolkninga har derfor langt mer enn det som kalles den gylne time til sykehus i akutte tilfeller. Stortinget ønsket i 2000 en responstid på 12 minutter for 90 % av befolkninga i byer og tettbygde strøk og godtok 25 minutter for 90% av befolkninga i grissgrendte strøk. På 19 år er vi langt unna denne målsettinga.