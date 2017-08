- Må begripe at vi trenger flere hender og hjerter i sykehjemmene.

– Mamma bor på sykehjem. Hun er den eldste, 96 år. Hun er absolutt den sprekeste på hele hjemmet. Hun kler på seg selv, spiser selv, og går på toalettet selv.

Og så stikker hun gjerne av. Fordi hun kjeder seg. Dette forteller Gunn-Laila J. Nilssen på Facebook.

- På grunn av at hun klarer seg så godt, så får hun ikke så mye oppmerksomhet fra betjeningen. Naturlig nok. De må ta seg av de sykeste, de som ligger i sengene sine, og som ikke kommer seg opp. Med bare to på vakt, har de mer enn nok å holde på med.

- Dermed blir mamma sittende mye for seg selv. Hun har ingen å prate med. Har ikke betjeningen tid til å prate med henne, så er det absolutt ingen hun kan prate med.

Blir det for kjedelig, så går hun seg en tur ut. Da for hun oppmerksomhet.

- For det blir nemlig panikk på avdelingen når de oppdager at hun er borte. Nå må politikerne begripe at det må flere hender og hjerter inn i sykehjemmene, skriver Nilssen.

Harstad Tidende har tidligere skrevet om problemstillingen.