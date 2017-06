- En sjokkartet opplevelse for elevene

Rektor Geir Tormod Eidissen sier at det var under en skoletur at en klasse kom over det som så ut til å være en død person i fjæra ytterst på Stonglandshalvøya i Tranøy kommune på Senja.

- Det var en til dels sjokkartet opplevelse for elevene. I ettertid har det gått bra. Vi har hatt kriseteamet på plass og barna har fått snakke og spurt. Klokken 18 blir det et nytt møte med kriseteamet der elever og foresatte deltar, sier Eidissen til Folkebladet.

Ønsker ikke å spekulere

Roy Even Hagensen i politiet sier at de fikk melding like før klokken 10 mandag morgen om funnet som ble gjort da en skoleklasse plukket søppel i fjæra.

- Vi så at det var en død person på stedet og gjorde åstedsundersøkelser. Avdøde er fraktet til Tromsø for identifisering, sier han.

Politiet ønsker ikke å spekulere i hvem den avdøde kan være.

- Dette var ikke artig

Skolen og kommunen skal følge opp barna som var på stedet.

- Vi må se hvordan det går med dem. Vi har personell som kan følge opp dette.

Gudleiv Solbø har hytte ved funnstedet:

- Havet er stort og fjæra er stor. Det kommer mye i land her, men dette var ikke artig. Det er noen som har omkommet, sier han.