Politiet: - Sko bilen etter forholdene

Mandag meldes det om snø og slaps på enkelte veier i høyden. På Bjørnfjell i helga hadde minst én bilist en ekskursjon utenfor veien på grunn av føret.

Oddmund Nilsen ved Harstad politistasjon sier at føreren alltid må vurdere forholdene når de skal ut på veien.

- Politiet har ellers ingen anbefaling. Det er så forskjellig hvor man kjører og hvordan forholdene er. Jeg så et bilde fra Gällivare hvor det er full vinter, sier Nilsen.

Han sier at det ikker er noe galt i kjøre med sommerdekk på bart føre, men er det snø på veien må man tenke på farene for at det skjer et uhell.