Det snør, det snør og mer er i vente

Snøfallet kom i elinger, og ble til tider avbrutt av sol. Det la seg heller ikke på bakken, men snø i slutten av mai er vel ikke akkurat det vi ønsker oss. Fra Bjørnfjell ble det søndag ettermiddag meldt om bil utfor veien på glatt vei.

I Kvæfjordmarka går folk fortsatt på ski. Folk melder om ca. en meter snø opp mot Koven, og strålende forhold.

Må smøre oss med tålmodighet

Vår søsteravis iTromsø har snakket med meteorolog Kristen Gislefoss. Han mener vi nordlendinger fortsatt må smøre oss med tålmodighet. Det ser dessverre ikke ut til at sommervarmen ankommer Troms på en stund.

Tirsdag og onsdag vil temperaturene ligge rundt tre til seks grader i Harstad. Da kommer mer nedbør, og det er store muligheter for at også dette kommer ned som snø.

– Det er mulig at temperaturene kan stige fra onsdag av. Det blir perioder med nedbør, deretter blir det opphold og til dels pent vær, sier vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt i Oslo.

Varmere søndag-mandag

Til tross for at temperaturene vil stige, så er det ikke snakk om tosifrede røde tall. På langtidsvarselet på yr.no meldes det om mellom seks og åtte grader. Dermed ser det ut til at tromsværinger fortsatt må vente en stund på det ordentlige sommerværet.

Det kan bli bedring søndag-mandag. Da meldes det om 12-14 grader.

– Man må fortsatt smøre seg med tålmodighet. Det er ikke noe varme å snakke om ennå, sier han.