– Helt greit med andre flagg i toget

– Jeg klarer ikke å mobilisere noe motstand mot det. Det vil uansett være flest norske flagg i toget, men et innslag av utenlandske viser jo at vi er et multikulturelt samfunn, sier ordføreren.

17. mai er Norges nasjonaldag og ordføreren tror det bare vil gjøre feiringen mer fargerik.

– Jeg har ingenting imot at våre nye landsmenn feirer 17. mai med flagg fra egne land, sier ordfører Marianne Bremnes.