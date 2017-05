- Ønsker ikke flagg fra andre land i 17. mai-toget

Vegar Hoel er klar over at han provoserer med sitt utspill. Han vil heler ikke bli oppfattet som om han ønsker at 17. mai-toget skal overtas av utlendinger.

Men han synes det er historieløst når kritikere mener andre flagg enn det norske er uønsket i toget. Dessuten synes han det er en god målestokk på integrering å se mange mennesker fra ulike nasjoner som går i tog for å feire Norges bursdag.

– Å debattere om vi skal nekte norske borgere å bruke andre flagg enn norske er å undergrave Grunnlovens verdier og idealer som det norske samfunnet er tuftet på. Jeg er dypt uenig i det. Vi må se det som et hederstegn at folk stiller på nasjonaldagen vår med flagg fra egne land. For meg handler det om å ta opp den historiske arven etter Henrik Wergeland.

17. maikomiteens leder, Gro Dagsvold, deler ikke oppfatningen.

– 17. mai er Norges nasjonaldag, det er landets bursdag og da ønsker vi ikke utenlandske flagg i toget. Alle er velkommen til å delta i toget, og hvert år stiller Voksenopplæringen med sine klasser. De feirer dagen med norske flagg, sier hun.

