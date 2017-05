Et klokt trekk å flytte til sentrum

Etter syv år på friidrettsbanen på Stangnes, har Hans Petter Schjelderup og Childrens Burn and Wound Care Foundation (CBWCF) bestemt seg for å flytte årets utgave av Walk and Run til Harstad sentrum. Det er lurt. På mer enn én måte.

Ikke noe galt sagt om Stangnes idrettspark. Tvert imot. Anlegget er en berikelse for Harstad, med ringvirkninger langt utenfor friidrettsmiljøet. Det er likevel grunn til å mene at veldedighetsarrangementet Walk and Run vil være best tjent med Harstad sentrum som arena. Rett og slett fordi potensialet er større for å lage den folkefesten Schjelderup og CBWCF så gjerne vil ha. Ett er at arrangementet gjøres mer tilgjengelig. Et annet og vesentlig poeng er at terskelen for deltakelse senkes noen hakk. Man skal nemlig ikke undervurdere det faktum at det for noen kan oppleves som en dørstokkmil å skulle ta turen til en idrettsarena man vanligvis forbinder med veltrente mennesker i tettsittende tights.

Drømmen er at årets arrangement skal toppe rekordåret 2008, da det bla samlet inn like i overkant av 800.000 kroner. Den gangen ble det satt opp over 50 spinningsykler på kulturhuskaia. Et detaljert program for årets arrangement er foreløpig ikke gjort kjent, men med en uttalt ambisjon om å lage folkefest i sentrum, er det grunn til å forvente en god og aktiv ramme rundt arrangementet.

Det er prisverdig at CBWCF ser verdien av sentrum som en attraktiv arrangementsarena. Med unntak av 17. mai, Festspillene og Bakgården, er det sparsommelig med aktivitet i byens kjerne. Det er det et felles ansvar å gjøre noe med.

Næringslivet i sentrum er under press på grunn av bompenger og kjøpesenterutbygging på Sjøkanten og Kanebogen. Blant annet derfor er det avgjørende at forretningslivet kraftsamler og griper mulighetene som byr seg. Aktivitet avler som kjent aktivitet.