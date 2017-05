- Jeg har blitt kalt både idiot og mafia

Kanebog sier at han følger listeprisen, og justerer etter hva konkurrentene måtte finne på. Hvis ingen konkurrenter går til priskrig, står prisen i ro på pumpene i Evenes.

Han prøver å se det humoristiske i saken, men sier at også han gjerne skulle ha sett laverer priser.

- Av rundt 30 kommentarer omhandlet 7-8 at det var prissamarbeid. Jeg prøve å komme med noen oppklaringer, men det så ikke ut til å hjelpe så mye, sier han.

Kanebog sier at han har prøvd å ta til motmæle på Facebook.

- Facebook har funnet ut at det er storsamarbeid i bensinprismafiaen. Jeg og de andre som driver stasjonene anklages for å snakke sammen. Det stemmer selvsagt ikke, sier han.

Glenn Kanebog, daglig leder ved Cirkle K i Evenes, sier at flere anklager bensinstasjonene i regionen for å drive prissammarbeid.

Bakgrunnen for henvendelsen, og heftig debatt i sosiale medier, er den siste tids priskrig på bensin flere steder i Nord-Norge, men ikke i Harstad.

- Jeg kjørte i dag fra Harstad til Ballangen og tenkte at jeg skulle tanke utenfor byen. I Harstad kostet bensinen rundt 1625 kroner, og planla å fylle i Bjerkvik. Der var den bare noen øre billigere. Så kommer jeg til Ballangen. Her koster bensinen 1325. Dette må dere ta tak i. Det er jo helt sprøtt, sier leseren.

Blir kjeftet opp

Frank Trælnes, som driver Esso-stasjonen i Harstad, sier at bensinprisene er et betent tema.

- Jeg blir kalt mafia og idiot. Det er ikke hyggelig å høre. Jeg har svart et par personer, men har skjønt at det er bedre å sitte stille, sier han.

Trælnes sier at han har lov til å konkurrere med sine konkurrenter, men er ikke interessert i å konkurrere med seg selv.

- Hvis Statoil går ned 20 øre, så går også jeg ned 20 øre. Men hvis ingen andre går ned i pris, hvorfor skal jeg gjøre det?

Forbrukerrådet anbefaler å fylle tanken på torsdager Mange nordmenn vet at det er billigst å fylle drivstoff i overgangen fra søndag til mandag, men torsdag morgen er blitt bilistenes blindsone, ifølge Forbrukerrådet.

Taper på høye priser

Trælnes sier at høy bensinpris ikke gir bedre inntjening.

- Folk fyller ikke like mye som før, og vi taper penger. De fyller halv tank i stedet for hel. Det er bare tapere i denne situasjonen.

I Harstad er det den ubetjente UnoX-pumpa ved Rema 1000 i Seljestad som stort sett er den som først setter ned prisen.

- Nå har den stått i ro, og da blir det rolig. Det er ikke noen hemmelighet at det er her prisen ofte går ned først. Slik er det over hele landet med de ubetjente stasjonene, sier Trælnes.

Anklagene om prissammarbeid er ikke hyggelige å motta.

- Jeg har spilleregler som jeg må følge. Jeg har aldri snakket med andre stasjoner om bensinpriser. Jeg kan heller ikke ringe dit. Jeg må fysisk dra til stasjonene selv og se hva prisen er. Det gjør jeg 3-4 ganger om dagen, også i helgene.