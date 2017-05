Stup i drivstoffprisen, men ikke i Harstad

På Facebook diskuteres dette heftig i dag. Ht.no skrev også forleden om Stig Ivetorp, som onsdag på biltur. Han stoppet i Nordkjosbotn for å fylle tanken. Og det lønte seg.

Ivetorp tok vare på kvitteringen for å kunne bevise at prisnivået varierer voldsomt fra sted til sted. Nå er bensinstasjonen i Nordkjosbotn kjent for å ligge under stasjonene i Harstad, for eksempel, men så mye lavere pris som det var onsdag er sjeldent.

11 kroner og 49 øre per liter diesel er ikke hverdagskost.

Fredag kveld kostet dieselen 15,20 per liter i Harstad sentrum. Det er henimot fire kroner mer enn i Nordkjosbotn, som har lave priser fordi de konkurrerer om å trekke tromsøværingene til seg.

- Hvorfor koster diesel i Bodø 11,55 i dag og i Harstad 15,29, er ett av spørsmålene i dag, tirsdag.

I Bjerkvik koster diesel 11,46 skriver en mann som har tatt bilde av pumpeprisskiltet.

- Billigere heile veien nedover dessverre... Merkelig høyt i Harstad.