Brennpunkt. Tiggere.

Ja. Politiet har en jobb å gjøre. Kriminalitet er kriminalitet uansett hvem som utfører den.

Nei. Jeg kommer ikke til å konkludere med at alle rumenere og romfolk er kjeltringer i et nettverk.

Nei. Jeg kommer ikke til å slutte å gi til tiggere. Jeg kommer ikke til slutningen at alle skal få svi for det noen av oss gjør.

Klar over at jeg kan bli lurt

Jeg kommer fortsatt til å sette meg ned for å slå av en prat når anledningen byr seg. Jeg kommer til å møte blikk, høre historier, vel vitende om faren for å bli lurt. Den faren er daglig åpenbart tilstede i vår kultur; løftene sitter lett hos selgere av "lykke". Jeg oppgir ikke troen på at det gode fremdeles finnes blant menneskene, selv om det kan se mørkt ut.

Jeg kommer ikke til å gi bort min overbevisning om at alle mennesker fortjener en sjanse. Jeg kommer ikke til å veksle min evne til refleksjon om til kynisme.

Dernest: Hvorfor er det ingen som tar sterkere til orde for å "kaste ut" disse som kjøper seksuelle tjenester? Såvidt jeg forstår er de en vesentlig del av den kriminelle næringskjeden som tjener rått på at jenter er handelsvare. Hvorfor er vi ikke like opprørt over den grove form for korrupsjon som fritt utspiller seg blant de megarike, maktsyke konsern-eiere? Fordi kriminaliteten har så mange høye, hvite, legale beskyttere?

Hvis vår indignasjon skal være konsekvent…

"Dere avsiler myggen og sluker kamelen", sa en fyr jeg kjenner til. I en kontekst om rettferdighet, barmhjertighet og troskap.

Ikke start med tiggerforbud

Ja. Politiet og myndighetene har en jobb å gjøre. Ikke start med tiggerforbud, feil ende.

Ja, det er opp til hver enkelt å avgjøre om man vil gi noen slanter i koppen, eller la være.

Kall meg naiv. Jeg skal forvalte min naivitet på best mulig måte, og fortsette med min evne til refleksjon så grundig jeg greier.

Når det kommer til fattigdom i verden, kjenner jeg innerst i sjelen og i mitt intellekt at jeg og vårt vestlige forbruksmønster er en vesentlig del av den "kriminaliteten" som vi stadig opprøres av.

Kriminalitet skal rettsvesenet ta seg av. Tiggere skal ikke spyttes på eller sparkes, som i Bergen dagen derpå etter Brennpunkt.

"Æ e jo bærre en jævla lapp" sa en same jeg møtte en mørk natt i Gatekirka for over tyve år siden. Han ble hetset i Harstad, på grunn av sin tilhørighet til en folkegruppe.

Jeg vil ikke tilbake dit.