Vil ha forbud mot tigging i Harstad

Interpellasjon: Lokalt tiggeforbud i Harstad

NRK Brennpunkts dokumentar «Lykkelandet» viser med all tydelighet at «tiggerne» som kommer til Norge først og fremst slår seg opp på narkotika, prostitusjon og annen kriminalitet. «Tiggingen» er ikke noe annet enn et skalkeskjul.

I dokumentaren undersøker NRK det organiserte tiggermiljøet i Bergen. Rumenske bander kommer til Norge og er synlige i gatebildet som «tiggere». På Facebook og i hjemlandet er imidlertid virkeligheten fullstendig annerledes. De deler bilder og skryter av haugevis av kontanter, smykker, dyre klokker og flotte hus i hjemlandet.

Bak skalkeskjulet av tigging og nød driver de rumenske bandene med narkotika, menneskehandel og annen kriminalitet. Dette er ikke første gang at utenlandske bander forkledd som «tiggere» skaper trøbbel i Norge. Vanlige folk i gata har følt seg trakassert av pågående «tiggere», også i Harstad. De slår seg ned i offentlige parker, og parkene tilgrises og forsøples. Det er også en kjent sak at bandene har drevet med omfattende menneskehandel og annen kriminalitet.

For å sette en effektiv stopper for de utenlandske tiggerne som befinner seg i Norge i dag må vi kriminalisere tiggingen. Da vil man kunne sende disse bandene ut øyeblikkelig, og samtidig sende et svært tydelig signal om at Norge ikke lenger vil finne seg å bli grovt og kynisk utnyttet av utenlandske kriminelle. Norge kan ikke være en frihavn for andre lands kriminelle!

Nordmenn er et raust folkeslag, som ønsker å hjelpe så mange som overhodet mulig, og vi har høy tillit til hverandre. Dette utnyttes kynisk av griske og utspekulerte kriminelle bander fra Øst-Europa, og i særdeleshet Romania. Dette er grunnen til at Romania i dag topper listen av tvangsutsendte kriminelle utlendinger i 2016.

Stortinget har gitt kommunene mulighet til å forby tigging lokalt. I påvente av at det eventuelt innføres et nasjonalt forbud mot tigging, bør man lokalt vise handlekraft og sørge for at vi kan ta tilbake bybildet for folk flest. Slik kan vi lokalt bidra til å slå flere kiler inn i den kriminelle virksomheten som finansierer mafiavirksomhet og menneskehandel i Romania og andre østeuropeiske land.

Flere andre land har allerede skjønt dette, og fått på plass både lokale og nasjonale forbud. Fremskrittspartiet har tidligere foreslått et lokalt tiggeforbud i Harstad. I lys av Brennpunkts dokumentar mener vi at det er på tide å løfte frem dette forslaget på nytt.

Spørsmål til ordføreren:

Mener ordføreren at et lokalt forbud mot tigging kan være et godt tiltak for å bidra til å bekjempe organisert kriminalitet, slik som bl.a. menneskehandel?

Forslag til vedtak:

1. Harstad kommunestyre ber rådmannen utarbeide en sak med gjennomgang av de lokale politivedtektene med sikte på å innføre et lokalt forbud mot tigging i Harstad kommune snarest.

2. Harstad kommunestyre oppfordrer Stortinget til å innføre et nasjonalt tiggeforbud omgående.