Tilbake til Troms

Statsministerens kontor bekrefter at Erna Solberg besøker årets utgave av Arctic Race of Norway i august.

Ikke før har statsminister Erna Solberg forlatt Nord-Norge, før hun har bestemt seg for å komme tilbake for å kaste glans over verdens nordligste sykkelritt. Det ble klart under den nylig avsluttede turen til Troms og Nordland, der Solberg besøkte 12 kommuner. Statsministeren vil være til stede under siste etappe av rittet, som sykles i og rundt Tromsø by søndag 13. august.

Erna Solberg var også til stede i 2014, da rittet ble arrangert for andre gang.

– Arctic Race er ikke bare et idrettsarrangement for Nord-Norge, men også en god proliferering av Norge, norsk natur, norsk næringsliv og norsk idrett, sa statsministeren den gangen.

Forventer jubileumsfest

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, er glad for å ta imot statsministeren under femårsjubileet av rittet.

– Vi synes det er veldig hyggelig at statsministeren besøker oss under selve finalen av årets ritt. Vi skal gjøre det vi kan for at hun og de øvrige tilreisende får oppleve et livlig og vakker sportseventyr, og håper på en folkefest som er en femårsjubilant verdig, sier Dybdal.

Etappene for Arctic Race of Norway 2017:

Torsdag 10. august — Etappe 1: Engenes (Andørja) – Narvik (156.5 km)

Fredag 11. august — Etappe 2: Sjøvegan – Bardufoss (177.5 km)

Lørdag, 12. august — Etappe 3: Lyngseidet – Finnvikdalen (Kvaløya) (185.5 km)

Søndag, 13. august — Etappe 4: Tromsø – Tromsø (160.5 km)