I konkurranse med lag fra Tromsø, Tromsdalen, Storsteinnes, Bardufoss, Finnsnes og Senja gjorde gymnaster fra Harstad det skarpt. Mesterskapet fant sted på Bardufoss.

Juniorjentene slo til med gull i trampett, og var bare 0,1 poeng fra å klare det samme i tumbling.

Dette er tumbling og trampett Vis mer ↓ Tumbling er en oppbygd bane med sprett, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matte i enden av banen.

Trampett er en «mini-trampoline» med sprett i, som står vinklet mot utøverne i enden av et tilløp. Ved bruk av tilløpet og sats utfører utøverne akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

God utvikling

Det ble likevel to gull for Harstad, som ble sonemester i tumbling for mixlag.

I tillegg tok Harstad bronse med andrelaget i trampett i mixklassen, samt bronse i tumbling i mixklassen.

Trener Leif Igor Micheeff sier seg svært godt fornøyd med prestasjonene og resultatene.

– Det går i alle fall ikke an å klage, sier Micheeff.

– Utøverne turnet veldig bra. Litt smågrums her og der, men da slet konkurrentene mer. Spesielt jentene er det lite å utsette på, og de var svært nær å ta gull i begge øvelsene. Vi vinner på stødig turn, det er få uhell og fall. Fortsetter utviklingen, og vi skrur til vanskelighetsgraden og fortsatt står støtt i landingen, skal vi bli vanskelige å slå, sier treneren.

Silje Katre, Sandra Haldorsen, Sofie Katre, Ragnhild Lynum, Thelma Pettersen og Mille Lund Skålsvik steg øverst på pallen etter spenstige og akrobatiske svev fra trampetten med påfølgende stødige landinger. På tumblingmatta var også Eline Thoresen og Angelica Ditlefsen på laget, mens Mille Lund Skålsvik var tilskuer fra gullgjengen på trampett.

Stor tilvekst

Gullaget i mixklassen besto av Eline Thoresen, Sofie Katre, Silje Katre, Thelma Pettersen, Sandra Haldorsen, Ragnhild Lynum og eneste hane i flokken, Lev Tomas. Gull ble det også i mixklassen i trampett, hvor Mille Lund Skålsvik, Jone Hvidsten, Sofie Katre, Silje Katre, Thelma Pettersen, Sandra Haldorsen og Ragnhild Lynum var på laget.

Blant konkurranseturnerne på juniorsiden har det vært et generasjonsskifte over noen sesonger fra tidligere mesterlag. I fjor ga det to sølv og en bronse i tilsvarende mesterskap. Ett år til med trening og mer konkurranseerfaring viser seg å bære frukter.

For Micheeff er det gledelig at nye utøvere er på tur. Til sammen reiste over 40 gymnaster til sonemesterskapet.

– Vi har enorm rekruttering og stilte med mange rekrutter. Mer enn halvparten av dem hadde sin første konkurranse. For rekruttene stilte vi uten resultatambisjoner. Det viktigste for dem var å delta for å få erfaring. Når turnhallen kan åpnes, vil vi få større kapasitet til å gi dem nok trening slik at de får gode nok ferdigheter til å hevde seg i landsdelen, sier Micheeff.

Tilbakemeldinger

Nettopp hallen som bygges i Harstad er en snakkis når turnmiljøet i Troms møtes.

– Jeg syns det er artig når unge voksne med engasjement fra turnsporten i Tromsø forteller meg at de vurderer å søke jobb og flytte til Harstad fordi vi får hall, samtidig som det er billigere å bo her. Det vil være morsomt om hallen faktisk bidrar til tilflytting, sier Micheeff.

GULL: Silje Katre, Sandra Haldorsen, Sofie Katre, Ragnhild Lynum, Thelma Pettersen og Mille Lund Skålsvik ble sonemestere i trampett for junior. Foto: privat

SØLV: Thelma Pettersen, Eline Thoresen, Angelica Ditlefsen, Silje Katre, Sofie Katre, Sandra Haldorsen og Ragnhild Lynum fikk andreplass i tumbling for junior. Foto: privat

BRONSE: Angelica Ditlevsen, Celine Jensen Moe, Frøya Welde, Martine Løkke Eriksen, Lilje Larsen Lorentzen, Mille Lund Skålsvik, Emil Iversen og Jone Hvidsten kom på tredjeplass i tumbling. Foto: privat