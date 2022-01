Vil ha verdenscup lokalt i 2023: – Vi må tørre å ta for oss

sport

Styremedlem Jan Inge Hansen, som representerer eiersiden i Border Crossing Challenge AS gjennom aksjeselskapet Lihan AS i Harstad, spår at langløpet på ski kommer inn i det gode selskap i 2023. I år er BCC Hålogalandsløpet i den såkalte challenger-serien, som går parallelt med den profesjonelle Ski Classics-cupen.

I sistnevnte inngår blant annet storløpene Birkebeinerrennet, Vasaloppet i Sverige og Marcialonga i Italia blant de 15 rennene. Det er i denne cupen utøvere om Magnus Vesterheim, Torgeir Sulen Hovland, Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen konkurrerer.