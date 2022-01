Magnus og en skikonge skal lokke profiler til Hålogalandsløpet

sport

Hålogalandsløpet på ski er for første gang med i den såkalte Challenger-serien, som går parallelt med proffenes langløpscup, Visma Ski Classics. Før neste sesong håper løpet å ha rykke opp.

Magnus Vesterheim fra Kvæfjord og Bjørn Dæhlie er blant dem som skal gjøre en jobb for at ambisjonene skal oppnås. Begge er ambassadører for Hålogalandsløpet.