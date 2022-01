Bryte-saken: – Har ikke mottatt forespørsel om treningslokale

sport

Det sier rådmannen i Tjeldsund kommune etter at SOIF Brytings manglende treningslokale igjen kom til overflaten i onsdag. Da kommenterte blant annet landslagstrener i bryting, Fritz Aanes, OL-medaljør Stig André Berge og generalsekretær i Norges Bryteforbund, Morten Sandnæs at de synes at situasjonen for de lokale bryterne som mangler treningslokale er trist for en kommune som bør klare å stille opp med treningslokaler for bryterne. Men ifølge Simonsen har ikke det formelle vært på plass i forhold til ønsket om fast treningslokale på Evenskjer.

– Jeg har gjort en sjekk på dette området. Da har fått bekreftet at kommunen ikke har mottatt noen formell henvendelse angående klubbens ønske om et permanent treningslokale i kommunen for 2022. Og vi er nesten nødt til å ta det derfra, sier Simonsen.