sport

Det bekrefter sportslig leder i Harstad Innebandyklubb, Nicolai Christensen. Hans elever i eliteserien er nemlig de eneste som kan trene som vanlig, og er veldig klar for å forberede seg til de to viktige kampene som kommer til helga. Lørdag står Fredrikstad på andre banehalvdel i Østfold, mens de søndag skal inn til hovedstaden for å kjempe om tre nye poeng i en kamp som opprinnelig var terminfestet mot Gjelleråsen. Da er det viktig å forberede seg på beste vis. Derfor er innebandyspillerne fra a-laget på trening i Harstadhallen tirsdag kveld for være best mulig rustet til helgas to borteoppgjør.

Fortsetter som vanlig

Det er de det eneste som for lov til av helsemyndighetene.