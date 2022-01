sport

Stenvoll er trener for Lyn i Toppserien. Han er den nye sjefen til Vilnes Mjåseth, som på to sesonger skåret 21 mål på 42 kamper for Medkila – og med det er den tredje mest effektive spilleren i klubbens allnorske fotballhistorie.

I desember inngikk Vilnes Mjåseth en 3-årsavtale med Lyn som spiller. Ved siden av spill på nasjonalt toppnivå, skal hun jobbe som trener i klubbens akademi. I hovedstaden blir det fotball på heltid.