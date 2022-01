sport

Norges idrettsforbund og særforbundene for fotball, håndball, ishockey og ski gjennomførte onsdag et møte med Kulturdepartementet og helsemyndighetene om koronasituasjonen for norsk idrett. Den karakteriseres som svært vanskelig.

I møtet ba idrettspresident Berit Kjøll om endringer. For å gjøre situasjonen enklere, ble det lagt fram forslag på tre konkrete tiltak innen barne- og ungdomsidretten, voksenidretten og toppidretten.